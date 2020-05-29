Индексы биржи в Нью-Йорке менялись разнонаправленно в ожидании выступления Трампа по Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в пятницу менялись разнонаправленно в связи с ожиданиями участников рынка анонсированного выступления президента США Дональда Трампа по отношениям с Китаем.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 132,94 пункта (-0,52%), до отметки 25 267,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 8,97 пункта (-0,30%) и оказался на отметке 3 020,76. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 9,52 пункта (0,10%), до 9 378,51.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $33,27 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, отношения США и Китая обострились в последние дни из-за ситуации вокруг Гонконга. "Новые меры США в области торговли, нацеленные против китайских компаний, могут сказаться на экономике обеих стран в период, когда они пытаются преодолеть последствия пандемии коронавируса, - отметила газета. - По мнению руководителя департамента портфельных инвестиций компании Aberdeen Standard Investment Джеймса Эйти, Трамп может пересмотреть особый статус Гонконга и ввести в отношении этого города те же самые тарифы, которые действуют в отношении Китая".