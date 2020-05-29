Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог". Это предусмотрено правилами предоставления субсидий, которые также утвердил Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что на эти цели выделяется 1,6 млрд. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Помощь самозанятым - одна из мер, предложенных президентом Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог".

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.