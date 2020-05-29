Минфин эмитирует ОФЗ-ПД на 500 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство финансов РФ зарегистрировало эмиссию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 на общую сумму 500 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ведомства.

В рамках эмиссии будет размещено 500 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей за штуку. Датой начала размещения установлено 3 июня 2020 года, окончание размещения ОФЗ намечено на 9 июня 2021 года с погашением 16 июля 2025 года.

Процентная ставка купонного дохода по облигациям установлена на уровне 4,5% годовых.