Россия получила право на поставки в Алжир молочной продукции и говядины

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские производители получили право на поставки в Алжир молочной продукции и говядины. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что согласовала c ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития и рыболовства Алжирской Народной Демократической Республики следующие ветеринарные сертификаты: ветеринарно-санитарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Алжир молоко и молочную продукцию, ветеринарно-санитарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Алжир мясо крупного рогатого скота охлажденное, замороженное или в вакуумной упаковке, а также охлажденную говяжью печень в вакуумной упаковке", - отмечается в сообщении.

Как уточнил представитель ведомства, сейчас Россельхознадзор прорабатывает с алжирской сторон механизм аттестации российских предприятий, заинтересованных в поставках указанной продукции в страну.

Ранее также сообщалось о возможности поставок российского зерна в Алжир.