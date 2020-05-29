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"Леруа Мерлен" не получала от Роспотребнадзора уведомлений о проверках магазинов в Москве

В компании также сообщили, что новых предписаний не было

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Леруа Мерлен" не получала от Роспотребнадзора уведомлений о проверках магазинов в Москве или Московской области, новых предписаний также не было, сообщили ТАСС в компании.

"Компания "Леруа Мерлен" работает в полном соответствии с законодательством. На данный момент мы не получали новых официальных запросов от Роспотребнадзора", - сообщили в компании.

В Екатеринбурге, Воронеже, Кирове, Твери, Санкт-Петербурге по результатам проверок Роспотребнадзором магазинов "Леруа Мерлен" были составлены акты без замечаний к деятельности объектов, отметили в компании. "Органы Роспотребнадзора интересует, насколько мы следуем постановлениям и рекомендациям главного санитарного врача РФ в отношении профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в компании.

В Москве проверка проводилась в начале мая, по ее результатам со стороны ведомства к ретейлеру были замечания в отношении недостаточного количества рециркуляторов, отметили в "Леруа Мерлен".

"Мы уже предприняли все необходимые меры в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были выделены дополнительные средства для принятия повышенных мер безопасности, в том числе закуплено необходимое количество обеззараживающих ламп, что сняло все замечания в отношении нашей сети в г. Москве. В настоящее время в Москве проверок и последующих предписаний не было. В Московской области тоже текущих проверок нет", - заключили в компании.

Как сообщил ранее газете "Ведомости" представитель Московского управления Роспотребнадзора, ведомство выявило у столичных магазинов Leroy Merlin нарушения санитарного законодательства. По этому поводу проводится внеплановая выездная проверка, сообщил он изданию, не уточнив, какие именно правила нарушила компания.

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