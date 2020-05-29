Трутнев поручил разработать меры поддержки туризма в ДФО в условиях пандемии

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полпредства.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки и посоветовал провести летние отпуска, не покидая пределов России.

"Рассматривались меры поддержки отдельных отраслей экономики. В частности, Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, Минтрансу России и Ростуризму при участии глав регионов ДФО сформировать рабочую группу по разработке мер поддержки туристической деятельности на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В частности, рабочая группа должна будет рассмотреть возможность субсидировать авиаперевозки, чтобы стимулировать приток туристов на Дальний Восток. По словам вице-премьера, макрорегион является прекрасным местом для отдыха, но авиабилеты туда из Центральной России сейчас стоят дорого.

"Надо сформировать туристический продукт, который позволит сделать такие поездки более доступными, и апробировать его в течение сезона. Мне кажется, этот продукт будет востребован и сможет получить поддержку правительства РФ. Думаю, людям будет интересно посетить, например, Камчатку или другие регионы, если такая поездка станет существенно дешевле", - отметил Трутнев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что регионам необходимо подготовиться к приему туристов: в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры и оказать помощь отрасли, чтобы, несмотря на пандемию, в этом году объекты смогли размещать отдыхающих.