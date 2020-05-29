В Киеве заявили, что МВФ утвердит предоставление Украине транша в ближайшее время

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердит решение о предоставлении Украине транша по новой кредитной программе в ближайшее время. Об этом в пятницу после телефонного разговора президента страны Владимира Зеленского с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы "стенд-бай" на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В свою очередь Георгиева поздравила украинского президента с выполнением Киевом условий, необходимых для предоставления кредита. "Сегодня я поздравила президента Украины Владимира Зеленского с завершением предварительных действий, необходимых для поддерживаемой МВФ программы, которая будет направлена на рассмотрение нашему Исполнительному совету в ближайшие дни", - написала она на странице в Twitter. По словам Георгиевой, с Зеленским она также обсудила "воздействие [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 на жителей и экономику Украины и роль финансирования МВФ в это трудное время".

Для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок сельскохозяйственной земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. 28 апреля Зеленский подписал закон о рынке земли, 21 мая - закон о банках.

В МВФ 22 мая сообщили о достижении с властями Украины соглашения на уровне персонала фонда о новом механизме кредитования стенд-бай на $5 млрд на 1,5 года. В Киеве ранее рассчитывали, что общая сумма кредитов после подписания меморандума с МВФ составит $10 млрд с учетом средств Всемирного банка и ЕС.