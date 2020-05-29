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Пандемия коронавируса нового типа
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Ространснадзор не выявил нарушений при проверке соблюдения санитарных норм в поездах

Сотрудники службы проверили наличие средств индивидуальной защиты и убедились, что их использует персонал, который непосредственно контактирует с пассажирами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела рейдовый осмотр пассажирских поездов на фоне пандемии коронавируса, нарушений выявлено не было, говорится в сообщении Ространснадзора.

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Всего инспекторы осмотрели шесть составов электропоездов "Ласточка" и четыре состава скоростных поездов "Сапсан", курсирующих по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Сотрудники службы проверили наличие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептиков), убедились, что их использует персонал, который непосредственно контактирует с пассажирами. Кроме того, инспекторы отметили, что в салонах поездов есть памятки для пассажиров о необходимости соблюдения мер профилактики и защиты, о правилах поведения в поездке в условиях эпидемии, о симптомах заражения коронавирусной инфекцией и о мерах борьбы с ней, применяемых на транспорте.

В пресс-релизе Ространснадзора отмечается, что в проверенных поездах есть запас средств индивидуальной защиты, одноразовых ланч-боксов для организации питания пассажиров. Имеются в наличии и исправно работают средства для измерения температуры тела, вентиляции и кондиционирования воздуха, регулярно проводится санитарная обработка вагонов.

Такие рейдовые осмотры на регулярной основе проводятся инспекторами Ространснадзора во всех регионах страны.

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