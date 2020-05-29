Бывший глава ФСК вошел в правление "Россетей"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" избрал членом правления компании бывшего руководителя ФСК ЕЭС, первого заместителя генерального директора и члена совета директоров "Россетей" Андрея Мурова. Об этом говорится в материалах компании.

Также в состав правления компании совет директоров решил включить первого заместителя генерального директора "Россетей" Александра Зарагацкого, первого заместителя генерального директора, главного инженера "Россетей" Андрея Майорова, первого заместителя генерального директора "Россетей" Ларису Романовскую, заместителя генерального по экономике и финансам "Россетей" Павла Гребцова, заместителя руководителя по инвестициям "Россетей" Алексея Мосальского.

Совет директоров досрочно прекратил полномочия Андрея Демина, Дмитрия Короткова, Александра Пятигора и Ольги Сергеевой.

Правление "Россетей" после обновления состоит из семи человек. В их число также входит генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

Муров с 15 мая перешел на работу в "Россети" после подписания договора о передаче "Россетям" полномочий единоличного исполнительного органа ФСК ЕЭС.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.