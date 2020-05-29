Воронежская область и Красноярский край стали пилотами госпрограммы по выкупу квартир

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ объявила в пятницу первые аукционы по программе выкупа квартир у застройщиков. Пилотными регионами стали Воронежская область и Красноярский край.

"Это крупные субъекты, как по численности населения, так и по объемам строительства. При этом большой процент нового жилья остается нереализованным. Большая доля непроданного жилья гарантирует востребованность программы со стороны застройщиков", - приводят в сообщении компании слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Порядок реализации программы предусматривает проведение аукциона, отмечают в госкомпании. Застройщики будут предлагать дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом конкретном доме, которая сложилась за последние шесть месяцев. "Соответственно, те дома, по которым предложен наилучший дисконт, будут рассматриваться в первую очередь для выкупа, - пояснили в компании. - Покупателем квартир будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Комфортное жилье" под управлением "ДОМ.РФ Управление активами".

Мутко отметил, что впоследствии ДОМ.РФ планирует выйти на рынок с выкупленными квартирами. Однако в первую очередь компания намерена предлагать их субъектам РФ для реализации жилищных программ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках, также компания планирует дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса. Рост объемов ввода жилья и реформа долевого строительство входят в задачи национального проекта "Жилье и городская среда".