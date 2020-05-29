СМИ: Бразилию во втором квартале ждет двузначное падение ВВП

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Сокращение ВВП Бразилии в первом квартале года на 1,5% не отражает реального масштаба последствий пандемии для экономики страны, и во втором квартале падение будет двузначным. Об этом сообщает в пятницу газета Globo со ссылкой прогнозы аналитиков.

"Сейчас Бразилия является одним из эпицентров COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), число проведенных тестов относительно низкое, и данные о передвижении населения указывают, что люди не настолько прислушиваются к рекомендациям властей, как тем хотелось бы. Кроме того, федеральное правительство и местные администрации никак не могут договориться о том, сколь интенсивными должны быть меры по противодействию кризису в сфере здравоохранения. В текущий момент нет ясности относительно того, когда будет достигнут пик заражений", - приводит газета слова главного экономиста инвестиционного банка Goldman Sachs по Латинской Америке Алберту Рамоса. По его мнению, спад экономической активности в Бразилии по итогам второго квартала составит 12,9%.

Еще более пессимистичные прогнозы дают аналитики банка Santander и управляющей инвестиционной кампании XP Investimentos. Согласно их расчетам, бразильский ВВП в апреле - июне уйдет в минус на 13,5-13,7%. Даже самый оптимистичный сценарий - от экспертов крупнейшего в стране банка Itau - говорит о падении данного показателя во втором квартале на 10,6%, пишет Globo.

Главный экономист Банка ABC Brasil (дочернего учреждения бахрейнской "Арабской банковской корпорации") Луис Отавиу Леал отмечает, что из-за ограничений, введенных властями с середины марта, ВВП страны демонстрирует худшие квартальные показатели с 2015 года, в первую очередь из-за проблем в сфере услуг и потребления. По его мнению, следующий триместр завершится для Бразилии падением этого показателя на 12%, отмечает Globo.

По итогам 2019 года рост ВВП Бразилии составил 1,1%. Согласно обнародованному на этой неделе прогнозу, который был подготовлен по заказу Центробанка Бразилии, в 2020 году экономика крупнейшей южноамериканской страны войдет в рецессию. Ожидается, что падение ВВП составит 5,89%.