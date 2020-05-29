США предостерегли все страны от участия в поставках топлива из Ирана в Венесуэлу

ТАСС, 29 мая. Администрация президента Дональда Трампа предупредила все страны, а также порты, транспортные и страховые компании, о том, что они могут попасть под жесткие американские санкции, если будут способствовать поставкам топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс, передает в пятницу агентство Reuters.

"Мы уведомили транспортные компании всего мира, владельцев судов, капитанов, страховщиков, и мы уведомили порты на пути между Ираном и Венесуэлой", - сказал Абрамс, добавив, что соответствующие предупреждения были также направлены правительствам "по всему миру". По его словам, цель этого шага - "удостовериться, что все приняли тот факт, что содействовать этой транзакции будет очень опасно".

"Я не думаю, что вы сможете найти владельцев судов, страховщиков, капитанов и экипажи, которые с готовностью примут участие в этих сделках в будущем", - отметил Абрамс.

В четверг агентство IRNA проинформировало, что четвертый иранский танкер с топливом достиг особой экономической зоны Венесуэлы. Речь идет о танкере Faxon. Оставшиеся два судна должны достигнуть побережья в течение нескольких дней.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.