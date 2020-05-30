Эксперты считают, что российский рынок балансирует между ростом и коррекцией

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский фондовый рынок в последний день торгов мая не устоял под давлением негативного новостного фона и ушел в коррекцию. Снижение, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, может оказаться временным.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,62%, до 2734,83 пунктов, РТС - на 1,77%, до 1219,76 пунктов. Основным поводом к продажам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть торговался в пределах $35 за баррель. Также давление на наши акции оказала динамика западных фондовых площадок. К вечеру основные индексы в Европе снижались в пределах 1,5%, а в США в начале торгов Dow Jones и S&P500 теряли 0,9% и 0,7% соответственно, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Рыночные настроения были омрачены данными о крупных очагах распространения коронавируса в странах латинского региона, в том числе в Мексике и Бразилии, а также на фоне нарастающих разногласий между США и КНР по вопросу автономии Гонконга, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Тем не менее эксперты отметили, что коррекция, произошедшая в пятницу, была вполне ожидаема с учетом уверенного восстановления в мае и основные факторы рыночного роста остаются в силе.

Время закупиться "в долгую" еще не прошло

Спрос на активы очень нестабилен, поэтому следующая неделя может быть достаточно волатильной, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Но основные факторы, способные поддержать рынок, остаются актуальными.

"В их числе сделка ОПЕК, которая, согласно майскому обзору картеля, приведет к формированию значительного дефицита на рынке нефти во втором полугодии, а также измеряемый уже в несколько триллионов долларов суммарный пакет антикризисных мер США, Японии и КНР и постепенное снятие карантинных ограничений, которое стимулирует спрос", - добавил эксперт.

По мнению инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева, открытие экономики после карантина способно усилить интерес инвесторов к компаниям внутреннего спроса, поэтому на перспективе до конца года в данном сегменте существует максимальный потенциал роста.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков добавил, что новый виток противостояния США и Китая, несмотря на то, что в ближайшие дни может вызвать рост напряженности, значительного ущерба экономике пока не предвещает. Эксперт отметил, что цены на многие активы по-прежнему находятся на относительно низких уровнях, и это открывает неплохие возможности для входа в рынок.

Локальный позитив на предстоящей неделе может быть привнесен и корпоративными событиями, отметил Александр Осин. Среди них - отчеты по МСФО за первый квартал этого года "Лукойла" и "Полюса", а также итоги собрания акционеров "Роснефти". "Кроме того, в пятницу состоится выступление главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, которое, возможно, будет способствовать сохранению преобладающих на рынке ожиданий снижения ставки 19 июня до 4,5%-5,25% годовых", - добавил эксперт.

По мнению аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, присмотреться к новым покупкам акций можно в двух случаях. В первом - при пробое индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов, во втором - на уровне 2600 пунктов и ниже в ожидании грядущей встречи ОПЕК.

Богдан Зварич полагает, что высокие шансы на продолжение восстановления рынка с целью в районе 2850 пунктов появятся, если индекс Мосбиржи сможет в ближайшие дни удержаться над отметкой 2700 пунктов. Уход ниже данного диапазона будет говорить в пользу возобновления негативной динамики и возможности возвращения рынка к минимумам года, добавил он.

Чего ждать в понедельник

В начале недели ожидание возможности ухудшения ситуации в отношениях между США и Китаем на выходных может привести к негативному открытию рынков, полагает Богдан Зварич. Кроме того, в этот день Евросоюз и Великобритания должны продолжить переговоры по вопросу Brexit.

Инвесторы также будут следить за основной статистикой - важными данными для рыночных настроений 1 июня будут майские индексы деловой активности (PMI) в производственных секторах Германии, КНР (от Caixin) и США (от ISM), отметил Александр Бахтин. По оценкам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи может сформироваться в диапазоне 2700-2770 пунктов, курс рубля к доллару - 70,7-72 рубля.