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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Рубль в мае укрепился к доллару и евро на 6,1% и 4,5%

Российская валюта второй месяц продолжает укрепление к евро и доллару, компенсируя мартовские потери, вызванные экономическим спадом из-за пандемии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рубль в мае укрепился к доллару на 6,1%, до 70,14 рубля, и к евро - на 4,5%, до 77,93 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Российская валюта второй месяц продолжает укрепление к евро и доллару, компенсируя мартовские потери, вызванные экономическим спадом из-за пандемии. Тем не менее, с января по май включительно снижение рубля к доллару и евро составляет 8,8% и 9% соответственно.

Российские индексы также постепенно демонстрируют восстановление. Индекс Мосбиржи по итогам месяца прибавил 4%, увеличившись до 2734,83 пункта, индекс РТС вырос на 9,6%, до 1218,36 пункта. Российский рынок также пребывает только в начале восстановления - с января по май включительно индекс Мосбиржи потерял 11%, РТС - около 19,6%.

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РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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