Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем. Введенные ограничения должны быть пересмотрены, заявил он в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Что будет сложно, так это восполнить огромные экономические потери во всем мире, - сказал он. - Здесь мы затрагиваем тему, о которой я обязательно хотел бы поговорить: в такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции - это действительно совершенно ошибочный путь".

Шрёдер высказал мнение, что в условиях пандемии "стимулирование российской экономики необходимо: правительство [России], приняв меры, многое запустило по правильному пути". "Сейчас можно заметить наличие слабых мест в системе здравоохранения. Я думаю, что президент и правительство позаботятся о том, чтобы как можно скорее устранить их", - отметил экс-канцлер.

"Но еще раз вернусь назад: в нынешней ситуации следует в любом случае пересмотреть санкции", - подытожил он.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции, связанные с Крымом. Россия в августе 2014 года приняла меры в ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.