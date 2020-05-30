Почти 30 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы на период до 11 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов из-за границы, внеся в него рейсы до 11 июня включительно. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

В общей сложности запланировано 29 рейсов. Так, 30 мая состоятся рейсы Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лондон - Санкт-Петербург - Москва, Душанбе - Санкт-Петербург, Нью-Йорк - Екатеринбург- Новосибирск, Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала, Бейрут - Краснодар и Кишинев - Москва. На следующий день, 31 мая, планируются вывозные рейсы Дели - Москва, Майами - Санкт-Петербург - Москва, Афины - Москва, Бишкек - Новосибирск.

На 1 июня запланированы рейсы Каракас - Ла-Романа - Москва и Мадрид - Москва. 2 июня состоятся рейсы Дели - Москва, Сеул - Владивосток - Москва, Тегеран - Москва, Ереван - Минеральные воды. На 3 июня планируется вывозной рейс Гуанчжоу - Владивосток - Москва. 4 июня состоятся рейсы Тель-Авив - Москва и Сан-Паулу - Буэнос-Айрес - Москва.

В ведомстве добавили, что 5 июня планируются 4 рейса: Париж - Москва, Сантьяго - Москва, Гавана - Москва, UTA (номер рейса уточняется) Бейрут - Эр-Рияд - Москва. 6 июня состоится рейс из Ташкента в Новосибирск, 7 июня - из Бишкека в Москву и из Оша в Новосибирск. На 10 июня планируется рейс Каир - Москва, а на 11 июня - Кейптаун - Касабланка (Марокко) - Москва.

В понедельник в пресс-службе Минкомсвязи сообщили ТАСС, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США (4,2 тыс.) и в Индии (4 тыс.).