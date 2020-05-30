Внедрение решений "Умного города" будут оценивать при выборе лучших муниципальных практик

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внедрение цифровых решений программы "Умный город" будут оценивать при выборе победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика". Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

В документе отмечается, что "модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" должна учитываться при выборе лучших муниципальных практик.

Согласно постановлению, победители всероссийского конкурса могут получить премию от 10 до 75 млн рублей в зависимости от категории и призового места.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2020 году Минфину 960 млн рублей, предназначенных для увеличения дотации на премирование победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Также Путин поручал правительству ежегодно выделять на эти цели не менее 1 млрд рублей.

Проект "Умный город" был запущен в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации этого проекта.