Правительство Хайнаня выпустило облигации на сумму $2,45 млрд

ХАЙКОУ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань выпустило облигации на общую сумму 17,35 млрд юаней (около $2,45 млрд). Как сообщила газета "Хайнань жибао", полученная ликвидность будет направлена на проекты по созданию в регионе зоны свободной торговли и на нивелирование негативного влияния эпидемии.

Средства от 10-летних бондов на сумму 6,35 млрд юаней (около $895,6 млн) будут использованы для погашения долговых обязательств по выпущенным ранее облигациям местного правительства. В то время как остальную ликвидность, полученную в результате эмиссии, власти направят на реализацию общественно значимых проектов в области транспортной инфраструктуры, медицины и здравоохранения, а также на промышленные технопарки, экологические проекты и строительство городской инфраструктуры.

Как отметила газета, облигации провинции Хайнань с каждым годом привлекают все большее внимание со стороны инвесторов: в этот раз число участников торгов возросло почти в 18 раз. Кроме того, правительство впервые выпустило целевые облигации на реализацию конкретных проектов: специализированные бонды на сумму 400 млн юаней (около $56,4 млн) были размещены для финансирования второй очереди проекта по расширению аэропорта Мэйлань в городе Санья. Срок погашения этих ценных бумаг составит 20 лет. Кроме того, они выпущены с опционом на досрочный выкуп эмитентом в последние три года до срока их погашения.

По данным издания, в 2020 году провинция Хайнань, с учетом последней эмиссии, выпустила облигации на общую сумму в 33,65 млрд юаней (около $4,75 млрд), что составляет 79,9% от установленного министерством финансов КНР лимита.