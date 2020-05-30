Qiwi предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в Рокетбанке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Компания Qiwi предупредила о возможных трудностях с закрытием счетов в Рокетбанке. Это связано с повышенной нагрузкой на отдел клиентской поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе компании QIWI, которая владеет Рокетбанком.

"Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки, но во всех наших коммуникациях внутри приложения - на сайте, в e-mail рассылках и социальных сетях - мы рассказываем об основных вопросах от наших клиентов и о путях их решения: о том, как клиенту закрыть договор в приложении, о том, что мы ни в коем случае не будем уводить никого "в минус", и о том, что тарифы будут и дальше меняться, чтобы компенсировать обслуживание текущих счетов ресурсами QIWI", - сообщили в пресс-службе и добавили, что специалисты поддержки также не могут оперативно ответить на запросы клиентов в приложении банка и через электронную почту из-за повышенной нагрузки.

При этом в компании заметили, что Рокетбанк работает в обычном режиме, и никаких проблем с выводом средств со счетов клиентов нет.

В марте глава платежного сервиса Qiwi Борис Ким сообщил, что компания с 24 марта 2020 года остановит привлечение новых клиентов в Рокетбанк. Позже банк объявил о повышении тарифов за обслуживание дебетовых карт до 1 тыс. рублей в месяц.

В QIWI полагают, что к концу года "абсолютное большинство" клиентов Рокетбанка перейдут в другие кредитные организации. При этом компания пока не раскрывает, сколько клиентов покинули Рокетбанк после повышения тарифов.

Так, по данным "Тинькофф банка", в рамках совместной с QIWI акции более 50 тыс. клиентов Рокетбанка уже перешли в "Тинькофф". Данная акция предполагает переход клиентов Рокетбанка в "Тинькофф банк" с сохранением баллов лояльности.