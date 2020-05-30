Крымские отели среди первых получат кредиты под 2% на возобновление деятельности

ТАСС, 30 мая. Санаторий "Полтава" и отели "Магия" в Сакском районе Республики Крым станут одними из первых компаний, которые получат кредиты на возобновление деятельности и выплаты зарплаты сотрудников в рамках стартующей с 1 июня 2020 года новой программы поддержки бизнеса, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

"Крымский санаторий "Полтава" и отели "Магия" в Сакском районе полуострова станут одними из первых компаний, которые получат кредиты на возобновление деятельности и выплаты зарплаты сотрудников в рамках стартующей с 1 июня новой программы поддержки бизнеса. Кредиты будут предоставлены на следующей неделе РНКБ банком. Санаторий "Полтава" получит 40 млн рублей, а отели "Магия" - 5,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента приема заявок от банков на восстановление деятельности прошло две недели. Уже 19 банков прошли отбор в новую программу кредитования. Общая сумма заключенных соглашений Минэкономразвития с банками позволит выдать кредиты бизнесу по ставке 2% на сумму в 200 млрд рублей.

Субсидии предоставляются российским кредитным организациям для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности.

Стоимость кредита для предприятия будет составлять 2%. Проценты не надо будет платить ежемесячно - они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и выплачиваться в конце. Также по кредитным договорам будет предусмотрена гарантия госкорпорации ВЭБ в объеме 85%.

Кто сможет получить

Получить кредит смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных работников и осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок.

Для микро- и малых предприятий осуществление деятельности подтверждается основным или дополнительным видом деятельности, для средних и крупных - по основному виду деятельности. Также в программе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации вне зависимости от вида экономической деятельности.

Как отмечал ранее министр экономического развития России Максим Решетников, потенциально эта программа даст возможность поучаствовать компаниям, где занято 7 млн человек. "Мы рассчитываем, что как минимум половина этих компаний воспользуется указанной программой", - сказал он.

27 мая в Государственной думе состоялся "правительственный час" с участием главы Минэкономразвития, одной из ключевых тем которого стали вопросы развития внутреннего туризма. В частности, председатель палаты Вячеслав Володин и другие депутаты высказались за то, чтобы сфокусироваться на максимальной поддержке этой отрасли, в том числе в контексте неблагоприятной международной эпидемиологической обстановки.