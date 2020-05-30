Магазины IKEA в Москве откроются 3 июня с ограничением числа посетителей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Шведская компания IKEA возобновит работу магазинов в Москве 3 июня. При этом число посетителей, которые одновременно смогут находиться в магазине будет ограничено, говорится в сообщении компании.

"3 июня 2020 года открываются для посетителей магазины IKEA в Москве: IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и Дизайн-студия IKEA Ботанический Сад. Остаются закрытыми до дальнейшего уведомления магазины IKEA Химки, IKEA Белая Дача, Дизайн-студия IKEA ТРЦ Афимолл-сити, а также магазины IKEA в других регионах", - отметили в компании. Ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны в открывающихся магазинах остаются пока закрытыми.

Для обеспечения безопасности покупателей и соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено.

"Чтобы выполнять требования по социальному дистанцированию покупателей, в магазинах внедрили систему подсчета посетителей, которая позволит отслеживать количество одновременно находящихся в них человек в режиме реального времени. В случае, если количество будет близко к максимальному, сотрудники магазина будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом. Магазин также оставляет за собой право не пропускать покупателей без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В магазинах также будет нанесена специальная разметка, помогающая покупателям контролировать дистанцию 1,5 метра. "IKEA также попросит посетителей отдать предпочтение бесконтактной оплате. На услуги планирования в магазине, финансовой рассрочки и на посещение дизайн-студий будет действовать предварительная запись через сайт", - добавили в компании.

27 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы предлагают с 1 июня разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг.