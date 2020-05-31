СМИ: пятый иранский танкер достиг территориальных вод Венесуэлы

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Пятый танкер с топливом из Ирана достиг территориальных вод Венесуэлы. Об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Речь идет о судне Clavel, которое направляется в южноамериканскую республику из расположенного в Иране порта Шахид-Раджаи. Также отмечается, что остальные четыре иранских танкера, прибывшие ранее в страну, в настоящий момент разгружаются в портах Венесуэлы.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.