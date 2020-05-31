В РФПИ заявили, что производство препарата от коронавируса не будет монополизировано

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Монополия на производство препарата "Авифавир" для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, не будет введена. Индия может подключиться к его выпуску, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Может быть, Индия подключится и тоже начнет производить препарат. <...> У нас не будет никакой монополии на его производство, [его] будут производить различные страны", - сказал он в интервью программе "Поздняков", размещенном в воскресенье на сайте телеканала НТВ.

Дмитриев отметил "большой интерес" к препарату у стран Ближнего Востока и Европы. "Мы считаем, что это будет основной препарат для лечения COVID-19 в ближайшие полтора года", - отметил глава РФПИ.

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. "Авифавир", эффективность которого превысила 80%, получил одобрение Минздрава и был включен в госреестр лекарственных средств.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.