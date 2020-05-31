РФПИ ожидает восстановления темпа прироста инвестиций в экономику России с июля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Темп прироста инвестиций в основной капитал в России может восстановиться в июле. Необходимо продолжать инвестировать в инфраструктуру для возвращения к полноценной экономической деятельности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью программе "Поздняков", размещенном в воскресенье на сайте телеканала НТВ .

"Мы не останавливали инвестиции в инфраструктуру. Мы продолжим, потому что на самом деле сейчас очень важно инвестировать в инфраструктуру и в другие проекты, которые позволяют вернуться к полномасштабной экономической деятельности. <...> В этот коронавирусный период основной фокус был на инфраструктуре и на медицинских коронавирусных инвестициях. Но мы видим, что восстановление [темпа прироста инвестиций] будет в ближайшее время. Мы планируем инвестировать во многие компании среднего бизнеса, которые нуждаются в инвестициях, которые видят необходимость и поддержки, и возможности роста. Мы считаем, что уже начиная с июля вот тот темп инвестиций, который был в прошлом году, возобновится", - сказал он.

Дмитриев сообщил, что РФПИ планирует резко наращивать инвестиции в различные сектора. "Сейчас мы создали совместную платформу с четырьмя ведущими российскими фондами. Вместе смотрим на компании среднего бизнеса, которым нужна инвестиционная поддержка, - продолжил он. - Мы еще больше будем инвестировать в инфраструктуру. Мы считаем, что инфраструктурные инвестиции, поскольку они имеют большой мультипликативный эффект на другие сектора, крайне важны. Мы объявим о многих значимых крупных инфраструктурных инвестициях".

По мнению главы фонда, сочетание плана правительства по восстановлению экономики РФ, мер адресной поддержки граждан, стабильных цен на нефть и дополнительных инвестиций в различные сектора позволит быстрее выйти из тех экономических вызовов, с которыми Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса.

Дмитриев также ожидает, что РФПИ в этом году инвестирует в российскую экономику больше средств, чем в прошлом. "В прошлом году мы проинвестировали с партнерами около 370 млрд рублей. <...> Кроме того, мы планируем задействовать инфраструктурный фонд, который мы создали вместе с Министерством финансов. Речь идет об очень значимых сотнях миллиардов рублей, которые будут направлены как в инфраструктуру, так и в различные российские компании", - заключил глава РФПИ.

Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2020 года увеличились на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 889,3 млрд рублей. По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 1,7% по сравнению с показателем предыдущего года и достигли 19 трлн 318,8 млрд рублей.