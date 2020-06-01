Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ. По оценкам регулятора, это позволит медицинским организациям снизить издержки на эквайринг более чем в 1,5 раза от текущего уровня. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной.

"ВТБ уже завершил все необходимые настройки и с 1 июня для всех медицинских учреждений, которые затрагивает рекомендация ЦБ, мы снизим комиссию за эквайринг до 1%. В среднем комиссия по этому портфелю предприятий снижается на 0,4-0,5 п.п.", - сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Тинькофф банке также заявили, что с июня снижают комиссии. "С 1 июня в Тинькофф будет снижена эквайринговая комиссия на услуги медицинских учреждений. Снижение коснется и торгового, и интернет-эквайринга", - сообщил ТАСС представитель банка.

Об аналогичном решении снизить ставку по торговому эквайрингу на четыре месяца для медицинских учреждений также сообщили в Сбербанке. В кредитной организации отметили, что снижение комиссии в большинстве случаев произойдет автоматически и не потребует визита в банк. Это коснется как текущих, так и новых клиентов.

Ранее Банк России принял решение ограничить с 1 июня по 30 сентября размер максимальной комиссии при оплате медицинских услуг на уровне 1%. Помимо этого, в рамках мер поддержки в условиях пандемии коронавируса регулятор установил до 30 сентября аналогичный максимум для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и товаров повседневного спроса.

В результате регулирования эквайринга бизнес получает возможность снизить свои издержки во время кризиса. Однако в банковском сообществе считают, что административное снижение комиссий создает дополнительные риски для финансового сектора РФ, что может негативно сказаться на темпах восстановления экономики.

Так, в Ассоциации банков России (АБР) отмечают, что в дальнейшем расходы бизнеса на обеспечение безналичных платежей могут, наоборот, возрасти. При установленном максимальном размере комиссии в 1% банкам будет нерентабельно обслуживать торговые точки с оборотом менее 24 млн рублей в год, и более 70% предприятий в сфере розничной торговых и услуг будут вынуждены покупать и обслуживать платежные терминалы за свой счет. При этом сильнее всего в этой ситуации пострадает малый и средний бизнес, расходы которого на прием безналичных платежей вырастут минимум на 3-5%, считают в АБР.