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Пандемия коронавируса нового типа

Японские компании продемонстрировали сильнейшее с 2009 года снижение прибыли

По данным Министерства финансов страны, доходы японских корпораций в первом квартале 2020 года упали на 32% до $140 млрд

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Японские корпорации и компании в первом квартале этого года из-за ситуации с коронавирусом продемонстрировали самое мощное снижение доходов с 2009 года, когда экономика страны понесла серьезные потери из-за мирового финансового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства финансов Японии.

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Так, доходы японских корпораций в первом квартале этого года снизились на 32% до отметки в 15,15 трлн иен (около $140 млрд по текущему курсу). В 2009 году прибыль японских компаний обрушилась на 32,4%. Стоит также отметить, что прибыль японских корпораций сейчас снижается уже четвертый квартал подряд. Наибольшее падение продемонстрировали поставщики оборудования для компаний транспортного сектора, а также корпорации из сферы обслуживания, в частности - из гостиничного сектора.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, а общее число зараженных коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составляет 17 624 человек, 910 умерли.

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