Доходы регионов Сибири сократились в январе-апреле на 9,3% на фоне пандемии

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы регионов Сибирского федерального округа (СФО) в период с января по апрель 2020 года сократились на 34 млрд рублей, их общий объем стал на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник ТАСС полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Объективная ситуация в экономике России, мировой экономике отразилась на поступлениях в бюджеты всех уровней. Так, в регионах округа почти на 34 млрд рублей сократились налоговые и неналоговые доходы (на 9,3% по сравнению с четырьмя месяцами 2019 года)", - сказал он.

При этом, как пояснил Меняйло ТАСС, в мае регионы СФО получили от Резервного фонда компенсацию в размере 15,15 млрд рублей. Всем субъектам РФ было выделено 100 млрд рублей. Кроме того, в апреле-мае регионы также получили средства для обеспечения кислородом дополнительно создаваемых коек, оказания медпомощи больным с коронавирусом, дополнительные выплаты врачам, медицинскому персоналу, работающему с больными с коронавирусной инфекцией, а также работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Меняйло напомнил, что в 2020 году регионы освобождены от платежей по бюджетным кредитам, в период с 2021 года по 2024 год они будут выплачивать ежегодно по 5% задолженности, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.