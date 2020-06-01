Власти Санья активно работают над привлечением в город квалифицированных кадров

САНЬЯ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Власти города Санья в южной китайской провинции Хайнань последние несколько лет проводят активную политику по привлечению квалифицированных специалистов как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Как сообщает газета "Санья жибао", к настоящему времени городу Санья в рамках проекта построения в провинции пилотной зоны свободной торговли удалось привлечь свыше 16,5 тыс. специалистов.

Издание указывает, что в кадровом вопросе администрация Санья следует утвержденной стратегии "привлечения в провинцию Хайнань миллиона квалифицированных специалистов". Для этого местные власти продолжают совершенствовать процедуры регистрации, снимают бюрократические барьеры, повышают уровень оказания услуг прибывающим в город специалистам, а также оказывают поддержку им и членам их семей в вопросах образования медицинского обеспечения и жилья. В то же время идет процесс построения единой платформы для оказания услуг приезжающим специалистам.

Согласно официальным данным, пишет газета, Санья к настоящему моменту удалось привлечь как из других регионов страны, так и из-за рубежа 16 556 квалифицированных кадров. 32 из них имеют степень доктора наук и 936 со степенью магистра. К высококвалифицированным специалистам из приехавших в город для трудоустройства относятся 652 человека, сообщает издание.

О запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Важной частью реализации проектов пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане является программа привлечения в провинцию высококвалифицированных кадров. Согласно официальным данным, к концу 2019 года ключевыми предприятиями на Хайнане было принято на работу свыше 860 тыс. специалистов высокого уровня как из других регионов страны, так и из-за рубежа.