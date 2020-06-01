Аэропорт Гонконга объявил о частичном возобновлении транзитного обслуживания

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга Чек Лап Кок с понедельника частично возобновил обслуживание пассажиров транзитных рейсов на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила его администрация.

"С 1 июня аэропорт начал постепенно принимать транзитных пассажиров в ограниченном режиме", - подтвердил корреспонденту ТАСС представитель воздушной гавани. По его словам, число стыковочных рейсов пока крайне мало. "Пассажиры должны заранее пройти все необходимые проверки и процедуры в аэропорту отбытия и удостовериться в том, что они смогут попасть в конечный пункт назначения", - добавил собеседник.

Программа возобновления транзитного обслуживания пока не распространяется на пассажиров, летящих из материкового Китая или в города КНР. Также не идет речи о возможности въезда иностранных пассажиров на территорию Гонконга, уточнил представитель аэропорта. Власти этого специального административного района Китая пока не сообщали о планах, когда может быть снят соответствующий запрет. Ограничения в аэропорту были введены с 25 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Гонконге было зарегистрировано два новых местных случая заражения. Общее число инфицированных коронавирусом здесь составляет 1 085 при четырех летальных исходах, 1 037 пациентов вылечились.