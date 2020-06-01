{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил обеспечить в 2020 г. размещение бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить размещение в 2020 году бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд рублей в целях финансирования инвестпрограммы компании. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству РФ совместно с Банком России принять решения, обеспечивающие размещение в 2020 году бессрочных облигаций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на общую сумму 370 млрд рублей, в целях финансирования инвестиционной программы названного акционерного общества и акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", - говорится в поручении, срок исполнения которого установлен до 15 июня.

В документе отмечается, что при необходимости нужно внести изменения в нормативные правовые акты.

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года
Министр труда России сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек
Читать полностью