Путин поручил обеспечить в 2020 г. размещение бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить размещение в 2020 году бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд рублей в целях финансирования инвестпрограммы компании. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству РФ совместно с Банком России принять решения, обеспечивающие размещение в 2020 году бессрочных облигаций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на общую сумму 370 млрд рублей, в целях финансирования инвестиционной программы названного акционерного общества и акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", - говорится в поручении, срок исполнения которого установлен до 15 июня.

В документе отмечается, что при необходимости нужно внести изменения в нормативные правовые акты.