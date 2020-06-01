Фонд развития ветроэнергетики запустил в Ростовской области третью ветроэлектростанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе группой "Роснано" и ПАО "Фортум" - запустил в Ростовской области Гуковскую ВЭС, которая стала третьим завершенный объектом фонда в регионе. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе "Фортум".

В начале марта Фонд развития ветроэнергетики запустил свой первый в регионе ветропарк - Сулинскую ВЭС, в мае начала работать Каменская ВЭС.

"Первого июня 2020 года Гуковская ВЭС установленной мощностью 100 МВт начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Ветроэлектростанция стала третьим завершенным объектом Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО "Фортум" и группой "Роснано") в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Гуковская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Производство основных компонентов - лопастей и башен - локализовано с участием "Роснано" в Ульяновске и Таганроге. Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области. Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65 %, подчеркнули в компании.

"С вводом в эксплуатацию Гуковской ВЭС суммарная мощность ветропарков фонда в Ростовской области составит 300 МВт. Всего портфель реализованных в Ростовской и Ульяновской областях проектов фонда сегодня состоит из четырех ветроэлектростанций суммарной мощностью 350 МВт. На различной стадии реализации находятся проекты суммарной мощностью 476 МВт", - отмечается в сообщении.

Также в Ростовской области идет подготовка к началу строительства Казачьей ВЭС установленной мощностью 100 МВт.

О развитии ветроэнергетики в регионе

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами для инвестирования в строительство ветроэлектростанций. Управление фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ООО "УК "Роснано" и ПАО "Фортум" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию до 2024 года.