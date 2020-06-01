"Победа" планирует до августа вернуть в расписание все самолеты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" до конца июля планирует вернуть в расписание 30 самолетов, которые временно не летают из-за снижения спроса на перелеты в период пандемии. Всего к концу июля компания планирует увеличить маршрутную сеть до 83 направлений, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с началом отмены ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу полетов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание", - отмечается в сообщении.

В нем также уточняется, что "до конца июля все 30 самолетов "Победы" будут летать по 83 заявленным направлениям".

31 мая "Победа" возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Последний рейс перевозчик выполнил 1 апреля. Компания объявила о временной отмене полетов после решения премьер-министра Михаила Мишустина приостановить работу санаториев и курортных объектов с 28 марта по 1 июня.

Сейчас на сайте лоукостера открыта продажа билетов по 34 внутрироссийским направлениям. Международные полеты из России на данный момент не осуществляются.

"17 маршрутов летней программы полетов - уникальные, по ним не летает ни одна другая авиакомпания", - подчеркивают в авиакомпании. К числу таких направлений относятся рейсы в Москву из Петрозаводска и Чебоксар; в Санкт-Петербург из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар; в Анапу из Казани, Перми и Челябинска; в Сочи из Нижнекамска, Кирова, Саратова и Чебоксар.

Кроме того, будут открыты рейсы из Сочи в Калининград и Мурманск; из Санкт-Петербурга и Москвы в Ставрополь; из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.