Мультсериал про интеллектуальную собственность впервые запустят в России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Серию трехминутных анимационных научно-популярных фильмов об известных и малоизвестных фактах из мира интеллектуального творчества "IP Stories: истории из истории" запускает IPChain, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Мультипликационный сериал расскажет об открытии реликтового излучения ранней Вселенной, кто и когда придумал циркулярную пилу. Зрители также узнают о том, как карантины прошлого повлияли на творчество Пушкина и исследования Ньютона, как Джеймсу Уатту удалось стать изобретателем, ничего не изобретая, и многое другое", - рассказали в пресс-службе.

Главным персонажем-рассказчиком цикла является фирменный герой Ассоциации IPChain - Горыныч. Это собирательный образ сферы интеллектуальных прав, каждая из его голов символизирует одно из направлений - авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность.

"Через "истории из истории" мы стремимся привлечь внимание, в первую очередь, молодой аудитории к вопросам грамотного управления своим интеллектуальным капиталом: оформления права, монетизации и защиты от пиратства всех видов контента - будь то фото и видео в соцсетях, цифровой рисунок или программный алгоритм", - отметила генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Евгения Дорофеева.

В рамках анимационного цикла выйдет более 30 серий. Открывает цикл мультипликационный фильм о творчестве Пушкина во время первого холерного карантина 1830 года.

Мультфильмы будут доступны на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet в YouTube, Instagram, Facebook, а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.