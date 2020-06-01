Сбербанк откроет S7 Group кредиты на 1 млрд рублей для выплаты зарплат

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк предоставит S7 Group кредиты на выплаты зарплаты общим объемом около 1 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка. Кредиты рассчитаны на 13 месяцев. Финансирование предоставлено в рамках госпрограммы по кредитованию.

"Сбербанк предоставит двум ключевым компаниям S7 Group субсидируемые кредиты по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых,- отмечается в сообщении банка. - Авиакомпании S7 и компании "С7 Инжиниринг" одобрено финансирование на сумму около 1 млрд рублей. Срок финансирования составляет 13 месяцев. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам предприятий".

Новая кредитная программа поддержки занятости под 2% годовых для компаний, работающих в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, запускается в России. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года.

"Надеемся, что это финансирование поможет компании успешно справиться с непростыми обстоятельствами, которые сложились во всем мире в связи с пандемией", - отметил зампред банка Анатолий Попов.

Ранее банк сообщил, что предоставит авиакомпании "Аэрофлот" годовой кредит по льготной ставке на сумму 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств перевозчика, в том числе для выплаты зарплат. Льготная процентная ставка по кредиту для авиакомпании будет значительно ниже действующей ключевой ставки Центрального банка РФ. Назначение кредита - выплата заработной платы сотрудникам, оплата авиакеросина и аэронавигационных услуг, а также другие операционные расходы, отмечали в компании.