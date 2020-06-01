Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Снижение среднего чека по ипотеке во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом", - приводит пресс-служба генерального директора бюро кредитных историй Александра Викулина.

В организации отметили, что по сравнению с другими видами розничных кредитов в апреле сокращение выдачи ипотеки оказалось не таким радикальным и составило менее 50%. К примеру, падение выдачи автокредитов в апреле превысило 80%.

В апреле самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,30 млн руб.), Московской области (3,91 млн руб.), Приморском крае (3,08 млн руб.) Наибольшее снижение среднего размера выданных ипотечных кредитов в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Томская область (-16,5%), Чувашская Республика (-15,5%) и Воронежская область (-13,7%). Средний чек по ипотеке больше всего вырос в Саратовской области (+8,5%), Приморском крае (+3,3%) и Тюменской области (+2,7%).