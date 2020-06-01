Сбербанк одобрил более 8,5 тыс. заявок на кредит под 2%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк одобрил более 8,5 тыс. заявок бизнеса на общую сумму около 15 млрд рублей по льготному кредиту по ставке 2% в рамках новой госпрограммы по поддержке занятости населения. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу кредитной организации.

"К нам уже поступило более 29 тыс. заявок на 51,5 млрд рублей, при этом более 8,5 тыс. из них уже одобрено на сумму около 15 млрд рублей, в ближайшее время наши клиенты начнут получать первые транши в рамках финансирования по этой программе", - сказал он.

Банки с 1 июня начинают выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года. Программа предусматривает освобождение от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения компанией не менее 90% штата работников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Запустить специальную кредитную программу предложил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что это программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест в стране.