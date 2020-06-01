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Пандемия коронавируса нового типа

Россия направит в Красный Крест 500 тыс. швейцарских франков на борьбу с COVID-19

Деньги возьмут из бюджета, предусмотренного для расходов МИД

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия направит добровольный взнос в бюджет Международного Комитета Красного Креста (МККК) в размере 500 тыс. швейцарских франков на борьбу с распространением нового коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внесение добровольного взноса в бюджет Международного Комитета Красного Креста в размере 500 тыс. швейцарских франков для финансирования в 2020 году расходов, связанных с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в документе.

МИД России поручено проинформировать МККК о принятом решении и совместно с Минфином согласовать с этой международной организацией условия и порядок перечисления упомянутых средств. Деньги будут направлены из бюджетных ассигнований, предусмотренных для МИД в бюджете на 2020 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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