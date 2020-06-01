"Металлоинвест" закрыл книгу заявок по 10-летним биржевым бондам на 5 млрд рублей под 5,7%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг "Металлоинвест" закрыл книгу заявок по размещению 10-летних биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд рублей под 5,7% годовых. Переподписка превысила 3,7 раза, говорится в сообщении компании.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5,7% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5,85 - 6% годовых. По облигациям предусмотрена оферта по требованию инвесторов (option-put) через пять лет по номинальной стоимости.

Техразмещение бумаг на Мосбирже состоится 4 июня.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, МКБ, Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк. Агентом по размещению является "Сбербанк КИБ".

"Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности для оптимизации параметров кредитного портфеля", - отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике "УК "Металлоинвест" Алексей Воронов, слова которого приводит пресс-служба компании. "Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона - 5,7% годовых", - добавил он.

"Металлоинвесту" удалось закрыть уникальную сделку и зафиксировать не только самый узкий спред в истории собственных размещений, но и самый узкий спред с начала пандемии среди всех российских корпоративных заемщиков - 72 базисных пункта над ОФЗ", - подчеркнула управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Ольга Гороховская.

О компании

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд тонн.

Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".