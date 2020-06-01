Регионы России могут ввести доплату соцработникам, оказывающим помощь на дому

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Регионы России могут предусмотреть дополнительные стимулирующие выплаты социальным работникам, которые оказывают разную помощь на дому. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Что касается социальных работников, которые на сегодняшний день оказывают различного рода социальную помощь на дому, здесь есть полномочия у субъектов Российской Федерации, в рамках которых они могут предусмотреть дополнительные стимулирующие выплаты. И если субъект с учетом текущей санитарно-эпидемической ситуации, принимает целесообразность и необходимость данной доплаты, они могут такую доплату вводить", - сказал он.

Министр напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне введена доплата работникам стационарных социальных учреждений. "На федеральном уровне мы на сегодняшний день изыскали возможность предоставить дополнительную поддержку субъектам Российской Федерации для выплаты дополнительного материального стимулирования работникам соцучреждений, работающих в посменном режиме в стационарных учреждениях", - добавил глава Минтруда.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты для сотрудников социальных учреждений, принимающих участие в работе по борьбе с пандемией коронавируса, будут освобождены от НДФЛ.