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Коммерческим директором платежной системы "Мир" назначен Дмитрий Бувин

Он займется курированием стратегического развития компании, созданим продуктов и сервисов платежной системы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коммерческим директором платежной системы "Мир" назначен Дмитрий Бувин. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"1 июня 2020 года Дмитрий Бувин занял должность коммерческого директора АО "НСПК". Он также продолжит возглавлять департамент стратегии и развития бизнеса", - указано в сообщении.

Бувин будет курировать стратегическое развитие компании, создание продуктов и сервисов платежной системы "Мир", международное развитие, взаимодействие с банками, улучшение клиентского опыта держателей карт "Мир", а также сервис лояльности платежной системы "Мир".

Дмитрий Бувин присоединился к команде НСПК в декабре 2018 года в качестве директора по продажам, с 1 января 2020 года исполнял обязанности коммерческого директора. До прихода в НСПК он почти 10 лет занимал руководящие позиции в коммерческих подразделениях крупнейших российских розничных банков.

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