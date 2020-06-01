Путин 2 июня обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 июня обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики.

"Сегодня этот документ [общенациональный план восстановления экономики] представлен в Кремль, на завтра (2 июня) запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", - сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что большая часть этой встречи пройдет в открытом для СМИ режиме.

1 июня истек срок, до которого по поручению главы государства правительство РФ должно было подготовить общенациональный план восстановления экономики. Ранее в понедельник Мишустин сообщил, что кабинет министров выполнил эту задачу. По его словам, документ 1 июня будет представлен в администрацию президента. Председатель правительства уточнил, что план состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца 2021 года. По мнению Мишустина, выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике, ее дальнейшему укреплению.