Песков: график Путина пока не предполагает отдельной встречи с нефтяниками перед ОПЕК+

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и российскими нефтяниками в преддверии новой встречи ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент находится на постоянной связи и с Новаком, и с другими ведомствами, которые имеют отношение к этой тематике. Что касается встречи с нефтяниками, то пока в графике нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что с главой Минэнерго президент находится в контакте "на ежедневной основе". Песков не стал предвосхищать события и комментировать вероятность того, продлит ли РФ период глубоких сокращений нефтедобычи. "В данном случае еще предстоят переговоры руководителей ведомств, [переговоры] на экспертном уровне, поэтому не будем забегать вперед", - сказал он.

Министры стран ОПЕК+ обсуждают возможность провести встречу, назначенную на 9-10 июня 2020 года, почти на неделю раньше - 4 июня, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Это связано с желанием некоторых стран продлить текущие договоренности и после июня.

Окончательное решение о переносе даты пока не принято, несмотря на то, что до 4 июня осталось меньше недели. В то же время формат проведения переговоров в виде видеоконференции позволяет быть гибкими в организационных вопросах.

По изначальному графику на 4-5 июня планировалось проведение встречи технического комитета ОПЕК+, на 8 июня - министерского мониторингового комитета, а на 9-10 июня - министерских встреч стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ранее источники ТАСС сообщили, что некоторые страны ОПЕК настаивают на продлении текущей квоты по сокращению добычи до конца этого года. Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн б/ с только в течение мая и июня, а с июля по декабрь ограничения должны смягчиться до 7,7 млн б/с. В ОПЕК же считают, что майские условия целесообразно пролонгировать на более долгий срок.