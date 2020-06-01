РЖД в мае перевезли на 67,6% меньше пассажиров, чем годом ранее

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети РЖД в мае 2020 года составили 33,6 млн человек, что на 67,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Из них в пригородном сообщении отправлено 31,6 млн пассажиров (-66,4%), в дальнем следовании - 2 млн (-78,9%).

Пассажирооборот в мае 2020 года составил 2,5 млрд пасс-км, что на 76,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь - май 2020 года отправлено 320,6 млн пассажиров - на 31,3% меньше, чем за пять месяцев 2019 года, из них в дальнем следовании - 26,3 млн пассажиров (-36,1%), в пригородном сообщении - 294,3 млн (-30,9%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала года снизился на 34,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 29 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 9 млрд пасс-км (-31,3 %), в дальнем следовании - 20 млрд пасс-км (-36%).

РЖД на фоне пандемии коронавируса были вынуждены закрыть международное сообщение. Более половины поездов внутри России отменены из-за падения спроса.