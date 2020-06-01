Льготные кредиты на автомобили стали доступны врачам и семьям с одним ребенком

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Программы льготного автокредитования с 1 июня 2020 года стали доступны для медицинских работников и семей с одним несовершеннолетним ребенком. При этом максимальная цена автомобиля, на который можно оформить льготный кредит, увеличилась с 1 до 1,5 млн рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Обновленные программы стартуют уже с 1 июня 2020 года. Первые автомобили, купленные с использованием новых условий, могут быть переданы покупателям уже на этой неделе", - указано в сообщении.

Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане "продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In)". "Например, при покупке в кредит автомобиля Lada можно получить дополнительную выгоду в размере 10% от стоимости новой модели при сдаче в трейд-ин старого автомобиля старше 6 лет, которым клиент владел не менее 1 года. Такую же выгоду при покупке нового автомобиля Lada могут получить сотрудники медицинских организаций государственной системы здравоохранения", - отметили в Минпромторге, уточнив, что дилерские центры Lada уже начали принимать обращения граждан на покупку автомобилей по новым льготным условиям.

С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 17 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается. В РОАД ожидают падения продаж в мае до 50%.