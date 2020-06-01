В "Сколково" отметили, что работники на "удаленке" чаще занимаются самообразованием

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Работники, которые были переведены на "удаленку" из-за пандемии коронавирусной инфекции, чаще занимаются самообразованием или подработками, а не тратят время на сериалы или развлечения. Такую статистику в понедельник приводит компания фонда "Сколково" "Стахановец", разработчик программного продукта для повышения эффективности бизнеса.

"Две трети нецелевых активностей на "удаленке" направлены на самообразование или получение дополнительного заработка. При этом 80% сотрудников, которые этим занимаются, работают более продуктивно, чтобы иметь на обучение и подработки до полутора часов ежедневно. Такую статистику своих клиентов приводит компания "Стахановец", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", - сообщила пресс-служба фонда.

При этом адаптировались к новым условиям, как отмечают в компании, сотрудники не сразу: в первые 2-3 недели доля целевых активностей у некоторых сотрудников падала до 20% против стандартных 60-70% в офисе. Однако затем развлекательные сайты, тревел-сервисы и видеохостинги перестали быть основными "убийцами времени". 67% нецелевых активностей теперь составляют онлайн-курсы и подработки.

Для мониторинга за работающими в удаленном режиме сотрудниками используется веб-камера рабочего компьютера. Она же необходима для идентификации пользователя комплекса "Стахановец". Система распознает формальные признаки работы "на сторону" и онлайн-обучения, которые подтверждаются служебными проверками.

Так, первый признак - смещение трудовой активности на раннее утро, когда рабочий день длится, например, с 7:00 до 15:00. Второй - аномальный интерес сотрудника к корпоративным ресурсам, когда работник копирует оттуда данные, делает скриншоты и пересылает их на личную почту, либо фотографирует экран рабочего компьютера. Третий - появление в поле зрения веб-камеры рабочего ПК второго компьютера и частое обращение к нему сотрудника.

"Задача руководителя - вовремя этот сигнал распознать, посчитать выгоду как для компании, так и для сотрудника, и выйти со своим подчиненным на открытый диалог. В ином случае ценный кадр, который предпринял усилия для получения новых навыков и таким образом повысил свою капитализацию, покинет компанию при первых признаках оживления рынка труда", - сказал руководитель направления "Информационная безопасность" фонда "Сколково" Михаил Стюгин, слова которого приводятся в сообщении.