Минфин внес в правительство доработанный законопроект об оптимизации госзакупок

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минфин РФ завершил подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок и внес его в правительство РФ, говорится в сообщении министерства.

"Согласованный с ведомствами-соисполнителями законопроект внесен в правительство РФ для его дальнейшей подготовки к внесению в Госдуму. Разработанный Минфином в феврале 2020 года законопроект был доработан во исполнение дополнительных поручений первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова, заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина по вопросам в сфере строительства, а также в части предоставления субъектами малого предпринимательства для обеспечения заявок и контрактов независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями", - отмечается в сообщении.

Законопроект учитывает отдельные предложения, поступившие при его разработке в том числе от Минобороны, Минтранса, ФАС, Казначейства, госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", а также правительств Москвы и Московской области.

Упрощение процедур

Как отмечают в Минфине, законопроект предусматривает упрощение и систематизацию порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. В частности, документ предполагает сокращение количества способов закупок с 11 до 3, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам участников закупок, формируемым протоколам, что позволило сократить объем закона и подзаконных актов почти на треть. При этом избыточные и устаревшие процедурные требования исключаются, добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Минфина, законопроект ускорит осуществление предусмотренных процедур, в том числе за счет оптимизации порядка исчисления сроков, ускорения информационного взаимодействия банков с электронными площадками, ускорения срока подачи ценовых предложений при проведении электронного аукциона. "Такое ускорение в частности позволит начать торги на электронном аукционе через два часа после окончания подачи заявок на такой аукцион", - отметили в Минфине.

В пресс-службе также подчеркивают, что по предложению ФАС, законопроект изменяет действующий порядок проведения аукциона - переносится этап подачи ценовых предложений в начало процедуры, а участники закупки будут допускаться к участию в торгах до рассмотрения их заявок заказчиком на предмет соответствия требованиям заказчика в отношении закупаемого товара, работы и услуги.

Помимо этого, законопроект вводит механизмы обеспечения конфиденциальности информации о закупках, усиливает требования к квалификации участников закупок, а также предоставляет возможность проводить конкурсы на строительство с упрощенной заявкой на участие в таких закупках, отметили в Минфине.