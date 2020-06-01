{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Шведский автопроизводитель Scania планирует сократить до 5 тыс. человек

В компании отметили, что кризис также требует структурного изменения отдельных производственных и коммерческих операций

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов, промышленных и морских двигателей Scania планирует из-за падения спроса уволить 5 тыс. сотрудников, в том числе 1 тыс. человек в Швеции. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе концерна.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Кризис из-за вспышки коронавируса привел к тому, что Scania вынуждена работать с меньшей нагрузкой. Это означает, что, по нашим оценкам, всего в мире у нас избыток 5 тыс. сотрудников, в том числе до 1 тыс. человек в головном офисе в Сёдертелье, - приводятся в сообщении слова главы Scania Хенрика Хенрикссона. - Мы считаем, что потребуется много времени, чтобы спрос вернулся на тот уровень, который был до начала кризиса, нужно адаптировать всю организацию к новой ситуации уже в этом году. Это касается мер в масштабах всей компании, не исключаются уведомления об увольнении".

По мнению руководства, кризис требует пересмотра как числа консультантов и сотрудников, так и структурного изменения отдельных производственных и коммерческих операций компании. Меры также касаются подразделений Scania, которые обычно не подвержены влиянию краткосрочных изменений объема производства.

Scania ранее объявила о временном увольнении части сотрудников. Это, по мнению компании, снизило негативные экономические последствия для бизнеса. Но автопроизводителю необходимы дополнительные меры экономии.

Теги
ШвецияПандемия коронавируса нового типа
Лимит первого этапа аукционов на выкуп жилья у девелоперов составит более 1,6 млрд рублей
Пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья стали Воронежская область и Красноярский край
Читать полностью