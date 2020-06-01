МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом онлайн-марафоне Finversia-TV.

"Вокруг этого развернулась сейчас активная дискуссия. Думаю, что в июне мы ее проведем на площадке Госдумы и, надеюсь, в июле мы соответствующий закон также примем", - сказал он.

Аксаков отметил, что в адрес законопроекта поступает много критики по поводу понятия цифровой валюты и механизмов ее регулирования.

Говоря о законопроекте о категоризации инвесторов, Аксаков сообщил, что он может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. По его словам, законопроект "застрял" на рассмотрении комитетом Госдумы из-за критической позиции представителей рынка и был серьезно переработан.

Спорный момент в данном документе связан с приобретением иностранных ценных бумаг, пояснил он. "Рынок требует свободного приобретения этих бумаг. Мы считаем, что прежде всего профессиональные участники должны с этим инструментом работать. А если непрофессиональных инвесторов допускать, то с определенными ограничениями. Это и будет прописано в законопроекте", - сказал парламентарий.

По поводу законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации клиентов Аксаков отметил, что в настоящий момент вокруг него также развернулась дискуссия.

"Полагаю, что недели через две выйдем на текст для обсуждения, прежде всего с рынком", - сказал он.

Законопроект (N613239-7) был внесен в Госдуму еще в декабре 2018 года группой депутатов и принят в первом чтении в июле 2019 года. Документ предлагает наделить банки возможностью использовать биометрическую идентификацию для проведения любых банковских операций и сделок с клиентами - физическими лицами.