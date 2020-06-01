Онлайн-кинотеатр ivi привлек 3,7 млрд руб. венчурного кредита от Альфа-банка

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский онлайн-кинотеатр ivi привлек кредит в 3,7 млрд руб. в Альфа-банке на дальнейшее развитие и укрепление позиций на рынке онлайновых видео-сервисов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Альфа-банк предоставил ivi венчурный кредит со сроком погашения шесть лет. Согласно условиям сделки, банк также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала ivi.

В сообщении указывается, что в настоящих рыночных условиях и на текущем этапе развития ivi венчурный кредит от Альфа-банка является одной из наиболее выгодных форм финансирования в рамках стратегии онлайн-кинотеатра как с точки зрения стоимости привлеченного капитала, так и с точки зрения минимизации размытия долей существующих акционеров в капитале ivi.

Кроме того, ivi продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 гг.

По словам гендиректора и основателя ivi Олега Туманова, чьи слова приводятся в сообщении, инвестиции Альфа-банка свидетельствуют о зрелости и экономической устойчивости бизнес-модели ivi, а также о значимых результатах деятельности команды. "С учетом инвестиций в акционерный капитал, привлеченных в 2019 г., и нового кредитного финансирования от Альфа-банка ivi обладает достаточным инвестиционным ресурсом для дальнейшего роста и сохранения лидерства", - отметил он.

По данным TelecomDaily, ivi является лидером российского легального рынка онлайн-видео с долей 23%, за ним следуют онлайн-кинотеатр Okko (15%) и видеохостинг YouTube (11%). По оценке "TMT Консалтинг", ivi занимает долю 36% российского рынка онлайн-кинотеатров, а его ближайшие конкуренты - Okko (24%) и Megogo (12%).

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 г. Выручка компании по итогам 2019 г. выросла в 1,5 раза и составила 6,1 млрд руб. Компания не раскрывает структуру собственников. Среди инвесторов ivi - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и другие.