Замглавы Минпромторга заявил, что совещание по легпрому у президента пройдет 3 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Совещание по ситуации в легкой промышленности РФ у президента России Владимира Путина состоится 3 июня. Об этом на онлайн-встрече с депутатами Госдумы от "Единой России" сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Важное совещание будет в среду, 3-го числа, по легкой промышленности у президента", - сказал он.

Евтухов отметил, что отрасль сейчас испытывает сложные времена, однако многие предприятия за время пандемии смогли перенастроиться и выйти на выпуск средств индивидуальной защиты. "Мы за счет этого смогли спасти сотни, если не тысячи предприятий", - сказал замминистра.